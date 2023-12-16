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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023| بشرى لمشاكل العمل

برج الثور
برج الثور

يمتلك مواليد برج الثور مميزات فريدة مثل امتلاك عقل ذكى يمكنهم من النجاح مهنيا تجاريا ولكنهم متكاسلين بعض الشئ وهؤلاء هم الأشخاص المولودون خلال الفترة من (20 أبريل – 20 مايو)

نقدم لكم توقعات برج الثور وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي

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برج الثور وحظك اليوم سبت 16 ديسمبر 2023

تعامل مع الأزمات بابتسامة
كن إيجابيا في حياتك العاطفية اليوم وكل المشاكل في مكان العمل ستجعلك أقوى وأنت جيد من حيث الصحة والمالية.

حل الفوضى في العلاقة بموقف إيجابي وسيتم التعامل مع جميع التحديات المهنية بكفاءة و سوف ترى الرخاء اليوم وستكون الصحة إيجابية.

 

برج الثور على الصعيد العاطفي

ستشهد بعض العلاقات اتجاهات جديدة اليوم والنصف الثاني من اليوم مناسب لاتخاذ القرار النهائي بشأن الزواج ويمكنك تقديم الحبيب للعائلة للحصول على الموافقة وقد تحدث بعض المشكلات البسيطة ولكنها قد لا تضر بالحياة العاطفية من الجيد قضاء المزيد من الوقت معًا حيث يمكنك أيضًا تسوية النزاعات القديمة. يجب أن تكون مستمعًا جيدًا اليوم ويجب عليك أيضًا التحلي بالصبر.

توقعات برج الثور مهنيا

كن غير رسمي في العمل ولن تحدث أي عوائق كبيرة وستكون خاليًا من المواعيد النهائية الحاسمة اليوم وسيعطيك هذا مساحة للبحث عن وظائف جديدة أو حتى حضور مقابلة. أولئك الذين لديهم مقابلة عمل مقررة اليوم يمكنهم التأكد من نتائجها.

سينجح رجال الأعمال في الحصول على عقود جديدة، خاصة من الحكومة ويمكن للطلاب المتقدمين للدراسات العليا في الجامعات الأجنبية أن يتوقعوا نتائج جيدة اليوم.

 

توقعات برج الثور ماليا

ماليا أنت جيد و سيمنحك هذا حرية شراء الأجهزة الإلكترونية وإكسسوارات الموضة وحتى الدراجة ذات العجلتين وسيحتاج بعض الطلاب إلى دفع الرسوم الدراسية في جامعة أجنبية وعلى الرغم من المشكلات البسيطة في جمع الأموال في الأعمال التجارية، سيحصل رواد الأعمال على عوائد جيدة ومن الممكن أن تكون هناك بعض الخلافات العائلية التي قد تضر بالثروة  وسيكون بعض مواليد برج الثور الأصليين محظوظين  لوراثة جزء من ممتلكات العائلة.

توقعات برج الثور صحيا

أنت جيد من حيث الصحة وعلى الرغم من عدم وجود مشكلة طبية خطيرة قد تزعجك، فمن الحكمة الالتزام بخطة نظام غذائي صحي.

ممارسة اليوجا وممارسة بعض التمارين الخفيفة في الصباح وهذا يساعد في تجنب المشاكل الصحية ويجب على أولئك الذين يقودون السيارة ألا يفوتوا ارتداء الخوذة أو حزام الأمان و قد تصاب بالحمى الفيروسية وألم الحلق اليوم.

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