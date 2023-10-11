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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023: نصائح لمشاكل العمل والحب

برج الثور
برج الثور

يقصد أصحاب برج الثور هم الاشخاص المولودون خلال الفترة من 20 ابريل الى 20 مايو ويبتسمون بالقدرة على التنظيم وسرعة الانفعال.

نستعرض لكم برج الثور وحظك اليوم الاربعاء 11 اكتوبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

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برج الثور وحظك اليوم الاربعاء 11 اكتوبر 2023

هذا هو الوقت المثالي لتوجيه تلك القوة والتركيز على أهدافك، سواء في الحب أو العمل أو الشؤون المالية.

لديك القدرة على تحقيق الأشياء بالصبر والمثابرة والاستفادة من علاقتك بزملائك وتحقيق طموحاتك.

برج الثور على الصعيد العاطفي

 

اليوم هو يوم عظيم لتقييم علاقاتك الرومانسية وسواء كنت أعزبًا أو في شراكة ملتزمة، ركز على التواصل والصدق وهذا هو الوقت المناسب للتعبير عن مشاعرك واتخاذ خطوات لتعزيز علاقتك مع شريك حياتك.

بالنسبة للأفراد، ضع نفسك هناك ولا تخف من اغتنام فرصة الحب وكن منفتحًا وصادقًا مع شريكك، واستمع إلى احتياجاته أيضًا.

توقعات برج الثور مهنيا

 

أنت في وضع قوي لاتخاذ خطوات واسعة في حياتك المهنية اليوم وركز على نقاط قوتك ولا تخف من مواجهة تحديات جديدة وهذا هو الوقت المناسب للتواصل والتواصل مع الزملاء الذين يمكنهم مساعدتك في تطوير حياتك المهنية.

حافظ على تركيزك وتنظيمك، وسوف تحقق أهدافك وابحث عن التحديات والفرص الجديدة للنمو في حياتك المهنية ونؤكد على التواصل مع الزملاء لتوسيع آفاقك.

توقعات برج الثور صحيا


يجب أن تكون صحتك أولوية قصوى اليوم و تأكد من الحصول على الكثير من الراحة والتركيز على الرعاية الذاتية وهذا هو الوقت المناسب لتجربة عادات وروتينية صحية جديدة، مثل اليوغا أو التأمل.

خذ الوقت الكافي للاستماع إلى جسدك ومعالجة أي مخاوف صحية قبل أن تصبح أكثر خطورة ولا تخف من طلب المساعدة أو الدعم إذا كنت تعاني، وثق في أن لديك القوة والمرونة للتغلب على أي تحديات.
 

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