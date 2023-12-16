الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم بلاطة بالضفة الغربية | فيديو

اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم السبت مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة "وفا" بأن قوة كبيرة من الجيش اقتحمت المدينة من عدة محاور، وداهمت بناية سكنية في شارع عمان.

وأضافت المصادر ذاتها أن القوات ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت أطراف مخيم بلاطة بالتزامن مع اقتحام المدينة، وحاصرته من كافة الجهات ونشرت القناصة في البنايات العالية المحيطة بالمخيم، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها.

وأشارت إلى أن جرافة إسرائيلية حطمت عددا من المركبات قرب المقبرة الجديدة، قبل أن تشرع بتدمير البنية التحتية في المخيم.

من جهتها ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أصوات انفجارات متتالية سمعت بعد استهداف قوات إسرائيلية بعبوات ناسفة محلية الصنع في مخيم بلاطة شرق نابلس.

كما أشارت إلى أن اشتباكات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية تدور في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس.

وفي المقابل، أفادت وكالة "صفا" الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس.