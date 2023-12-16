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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد فوزه ببطولة أفريقيا.. منتخب مصر للمكفوفين يتأهل لدورة الألعاب البارالمبية 2024

صدى البلد

كشف الدكتور أحمد عوين، رئيس الاتحاد المصري لرياضة المكفوفين، تفاصيل تأهيل منتخب مصر للمكفوفين  لدورة الألعاب البارالمبية 2024.
 

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وقال “عوين” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت"، إن دورة الألعاب البارالمبية 2024 في باريس تعد من أهم المنافسات التي يتمنى أي اتحاد التأهل لها، متابعًا أن الفريق تم إعداده وتجهيزه منذ دورة ألعاب طوكيو 2020 للمشاركة في هذه المنافسة المهمة.

وأضاف الدكتور أحمد عوين، رئيس الاتحاد المصري لرياضة المكفوفين أن الفريق على مدار الـ4 سنوات الماضية لم يكن مشغولًا إلا بالتدريب والاستعداد من خلال المعسكرات والاشتراك في المنافسات المختلفة، حيث تلقى إعدادًا فنيًا ومدنيًا على أعلى مستوى.

وأكد أن وزارة الشباب والرياضة أولت اهتمامًا كبيرًا للفريق وأعطته الدعم اللازم، حيث تابع الدكتور أشرف صبحي تطورات الفريق شخصيًا.

دورة الألعاب البارالمبية 2024 باريس وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي

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