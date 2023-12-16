أمل جديد لمرضى الربو|هل يمكن استبدال الكورتيزون بالعلاج البيولوجي ؟

تحدث الدكتور محمود الأفندي، أستاذ الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية، عن كيفية استخدام العلاجات البيولوجية في علاج الربو وغيره من الأمراض الصدرية، قائلًا إن العلاجات البيولوجية عبارة عن أجسام مضادة تحاكي الهيموجلوبين في الدم تعمل على تنبيه الجسم على الأمراض الرئوية المختلفة من أجل خلق مناعة مستقبلية ضد هذه الأمراض.



وأضاف “الأفندي” عبر تقنية “زووم”، ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن هذه العلاجات تساعد الجسم على إنتاج خلايا وإنزيمات ضد مرض الربو، لافتًا إلى أن هذا العلاج ليس دواء كاملا، وإنما هو دواء مساعد لتخفيف من استخدام الكورتيزون.



وأشار الدكتور محمود الأفندي أستاذ الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية إلى أن الكورتيزون له آثار جانبية سلبية منها ارتفاع ضغط الدم و زيادة مرض السكري وهشاهشة العظام واستخدمه عن طريق الفم يمكن أن يؤدي إلى أمراض فطرية في الفم، مضيفًا أنه يتم إعطاء المريض الكوريتزون بجانب الأجسام المضادة، مؤكدًا أن العلاج البيولوجي مازال يحتاج إلى سنوات طويلة من الدراسة لمعرفة آثاره الجانبية نظرًا لاعتماده على الأجسام المضادة.