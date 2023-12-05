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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة تسبب مشاكل خطيرة لمرضى الربو ..احذروها

مرضى الربو
مرضى الربو

مع بداية فصل الشتاء يعاني بعض الأشخاص من الأمراض خاصة الأمراض الصدرية والجهاز التنفسي، ويزداد الشعور بالتعب بسبب تغير الطقس وانخفاض درجات الحرارة، ومن هذه الأمراض التي يصيبها الشتاء هو مرض الربو.


بحسب موقع “healthdirect“قد تزيد بعض الأطعمة من شدة أعراض الربو، والتي تشمل ألم الصدر، والسعال، وضيق التنفس، والأزيز، مما قد يجعل التنفس صعبًا على الشخص.


أطعمة تزيد من مخاطر مرض الربو:

 

المخللات:
ينصح بعدم تناول المخللات والحد من الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة تفاقم مشكلة الربو لدى من يعانون منها.


منتجات الألبان:

ينصح بعدم تناول مرضى الربو والجهاز التنفسي الأطعمة التالية منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والآيس كريم ، حيث تعمل هذه المنتجات على زيادة إنتاج المخاط في الجسم، مما قد يسبب مشاكل في التنفس للأشخاص المصابين بالربو.

البيض:

إذا كنت من محبي البيض، فيجب عليك التأكد من استبعاده من نظامك الغذائي خلال الشتاء، لأن البيض من حساسية الطعام الشائعة ويمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض الربو لدى بعض الأشخاص ،إذا كان لديك حساسية من البيض، لابد  المهم تجنب هذا الطعام تماما.

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الأطعمة المصنعة:

إذا كنت تعاني من حساسية الصدر والجهاز التنفسي،تجنب الأطعمة الجاهزة والمصنعة وأكدت إحدى الدراسات أن تناول اللحوم المصنعة يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة لمرضي الربو،تجنب
المأكولات البحرية التي تؤكل نيئة على رأسها السوشي والمحار البحري.

 

الحلويات المصنعة ومكسبات الألوان:

ويحذر مختلف أطباء أمراض الصدر والحساسية من مختلف الأطعمة التي تحتوى على كميات كبيرة من مكسبات اللون والطعم والرائحة التي  يمكن أن تسبب أضرارا على مرضي الربو، والجهاز التنفسي، ومنها الحلويات المصنعة والسكاكر ذات الألوان الصناعية ورقائق الشيبسي .

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