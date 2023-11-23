7 أضرار غير متوقعة للقهوة سريعة التحضير..تسبب السرطان والقلب

تناول كوب من القهوة سريعة التحضير أصبح عادة يومية للكثير من الناس سواء فى الصباح أو على مدار اليوم، ولا يعرف الكثيرون أضرار هذه القهوة

وتعتبر القهوة الفورية من المشروبات الشائعة في كثير من البلد حول العالم، وهي أكثر تركيزًا من القهوة العادية، حيث تمثل 50% من استهلاك القهوة في بعض الأحيان وأصبحت القهوة سريعة التحضير أو النسكافيه،اكثر تداولا بين الاشخاص منها الكبار والصغار، وعلى الرغم من فوائد القهوة الا ان القهوة الفورية تحتوي على كمية أكبر من الأكريلاميد وهو مادة كيميائية ضارة تتشكل عندما يتم تحميص حبوب البن ،ووفقا لموقع healthdirect نرصد في هذا التقرير اضرار القهوة سريعة التحضير.

أضرار القهوة سريعة التحضير:

القهوة الفورية قد تحتوي على ما يصل إلى ضعف كمية الأكريلاميد الموجودة في القهوة العادية والمحمصة. وتوجد هذه المادة الكيميائية عادة في مجموعة واسعة من الأغذية، السجائر، الأدوات المنزلية، منتجات العناية اليومية.

الإصابة بالسرطان:

والتعرض المفرط للأكريلاميد قد يؤدي إلى تلف الجهاز العصبي وزيادة خطر الإصابة بالسرطان. ومع ذلك، فإن كمية الأكريلاميد التي قد نتعرض لها من خلال النظام الغذائي.



مشاكل مرتبطة بالكافيين:

تناول هذه القهوة بشكل مفرط يساعد على الإصابة بالأرق واضطرابات في النوم، مما يعني تأثر الجهاز العصبي بهذا المشروب، لذلك ينصح بالتوقف عن تناوله قبل الذهاب إلى النوم بوقت كاف حتى تتمكن من النوم بشكل سليم وصحي.



اضطرابات صحية:

كما أن تناولها مرتبط بوجود الكافيين، فتناولها بكميات عالية يومياً قد يكون مرتبطا بمجموعة من المشاكل والاضطرابات الصحية مثل: القلق، اضطرابات النوم والأرق، اضطراب في المعدة، التلبكات المعوية والإسهال، سرعة ضربات القلب.



الجهاز الهضمي:

تناول هذه القهوة بشكل مفرط يضر صحة الجسم بشكل عام والجهاز الهضمي ، لذلك يفضل تناول كوب واحد يوميًا، ويفضل أن يكون ذلك الكوب بعد الانتهاء من تناول وجبة الغداء بساعة حتى تحمي جهازك الهضمي من الأضرار.



نقص الحديد:

يعمل على حدوث النقص في عنصر الحديد يساعد تناول كوب من القهوة سريعة التحضير، بعد الانتهاء من تناول وجبة غذائية مباشرة، على التقليل من امتصاص الجسم للحديد، ويعد أكثر خطورة من القهوة العادية في تقليله من امتصاص الجسم للحديد، لذلك، عليك تناول كوب بعد الانتهاء.

مرضى السكري

أضرار القهوة سريعة الذوبان

كميات السكر الكثير والمفرطة التي توضع في أغلب أنواع القهوة سريعة الذوبان، فضلاً عن أنها تعطى تأثيرًا سلبيًا على سكر الدم، فتساعد على ارتفاعه بشكل مفاجئ وكبير وهو ما يضر المرضى به بشكل كبير.



اضطراب ضربات القلب:

القهوة سريعة الذوبان، استهلاك كميات كبيرة منها تساعد على الاستيقاظ والتنبه بشكل كبير،، لأنها تؤثر سلبًا على صحة القلب نتيجة الانتباه الزائد وقد تأثر على النوم واستمراره في كثير من الحالات، ما يؤثر سلبًا على حالة الأعصاب، ما يزيد عند تناول كميات كبيرة منها على وظائف الاوعية الدموية وصحة القلب، فضلاً عن اضطراب ضربات القلب وعدم انتظامها،.