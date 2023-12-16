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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العسومي : البرلمان العربي يدعم سوريا لممارسة دورها الإقليمي والدولي

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي والسفير السوري بالقاهرة

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دعم وتضامن البرلمان لاستقرار سوريا لممارسة دورها العربي والإقليمي والدولي بشكل فاعل خصوصا بعد عودتها لحاضنتها العربية، لما يمثله ذلك من قيمة مضافة للعمل العربي المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي، لـ السفير حسام الدين آلا سفير الجمهورية العربية السورية لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة.

ومن جانبه، أكد السفير السوري على الدور الكبير الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية العربية ودعمها لجهود الدول العربية للتغلب على التحديات التي تواجهها منطقتنا العربية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العلاقات المشتركة بين البرلمان العربي وسوريا.

ولفت السفير السوري، إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها البرلمان العربي والتي تصب لصالح العمل العربي المشترك لاسيما في هذه المرحلة المصيرية التي تمر بها الأمة العربية من تحديات كبيرة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية القضية الأولى والمركزية للعرب وما تشهده من تطورا خطيرا هذه الفترة.

حضر اللقاء عضوا البرلمان العربي ومجلس الشعب السوري  النائب غادة إبراهيم و النائب شيخ جابر الخرفان،  وعضو البرلمان العربي النائب يسري المغازي والوزير المفوض في المندوبية الدائمة عبد المولى النقري.

البرلمان العربي الجمهورية العربية السورية الدبلوماسية البرلمانية الشعب السوري القضية الفلسطينية جامعة الدول العربية

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