العلاج الحر بالدقهلية تصدر تراخيص 72 معملاً وترفض 16 لعدم توافر الاشتراطات

وافق الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على إصدار تراخيص لـ 72 معملا، ورفض ترخيص 16 آخرين لعدم توافر الاشتراطات الصحية بها.



وكشف الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن فريق الإدارة وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة ،قام بمعاينة 98 معملاً بنطاق 10 مراكز على مستوى المحافظة هى ( المنصورة - أجا - السنبلاوين - تمى الأمديد - شربين - المنزلة - المطرية - الجمالية - طلخا - نبروه)

واشار فؤاد إلى أن عمل اللجنة امتد فى بعض الأيام إلى ساعات متأخرة من الليل حتى تمكنت من معاينة جميع المعامل المتقدمة مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

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