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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إعلاميتان عن فوزالأهلى أمام اتحاد جدة : إنجاز حقيقي يضاف إلى سجل القلعة الحمراء

الأعلاميتان لميس
الأعلاميتان لميس سلامة وفرح سعيد

علقت الاعلاميتان لميس سلامة وفرح سعيد من خلال برنامج صباح البلد، الماذع على فضائية صدى البلد، على فوز فريق الأهلي على اتحاد جدة السعودي بنجومه العالمية الكبيرة بنتيجه٣_١  بالسعودية وقالتا:" الأهلى معود جماهيره على رفعه الرأس وعلى النصر الأهلى الأسم اللي مشرف مصر".

وأضافتا: فاز الاهلى بنتيجة ٣-١  على إتحاد جدة في عقر داره ووسط جماهيره في مباراة دور ربع نهائي من بطولة كأس العالم للاندية التي يشارك فيها النادي الأهلى للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، وبهذا الفوز الكبيرة الساحق الذي حققه الأهلي يتأهل للدور النصف النهائي ليقابل بطل امريكا الجنوبية يوم الإثنين المقبل.

حقق الأهلى الكعب العالي على إتحاد جدة السعودي في عقر داره ويتأهل للنصف النهائي بكأس العالم للأندية

وتابعتا لميس سلامة وفرح سعيد: فهو إنجاز حقيقي يضاف إلى سجل انجازات القلعة الحمراء، لافتين الى أن لاعبين النادي الأهلي هما أبطال، فقد حقق الكعب العالي على إتحاد جدة ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم  للاندية، وقد سبق للاأهلي  العام الماضي بربعيه على نادي الهلال السعودي، مؤكدين ان لاعيبة النادي الأهلي اسعدوا الجماهير المصرية باستعداد الجوهرة بجدة فالاهلى قاهر المستحيل .

فوز فريق الأهلي اتحاد جدة السعودي السعودية النصف النهائي القلعة الحمراء

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