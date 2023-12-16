أشاد بمستوى الهجوم وكولر.. وائل القباني: الأهلي مختلف في البطولات الكبيرة

أكد وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستحق الفوز أمام اتحاد جدة السعودي، ضمن مباريات ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية فى اللقاء الذي اُقيم أمس بين الفريقين.

وقال وائل القباني، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”

:" النادي الأهلي مختلف اليوم لأنها بطولة مجمعة وكبيرة، وأنا تحدثت قبل المباراة أن الأهلي يقدر، وأن الأهلي أفضل في هذه البطولات وكان يستطيع الفوز أمام اتحاد جدة السعودي ولذلك حدث".

وأضاف : " اليوم النادي الاهلي استطاع أن يكون فارق في الهجوم وأن يسجل من 5 فرص ثلاث أهداف ولكن اثبت أنه أفضل من اتحاد جدة السعودي".

وأتم :" أوجه التحية لكولر قاد المباراة بصورة رائعة ودرس فريق الاتحاد بشكل جيد".

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز أمام اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.