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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إزالة الحواجز الصحية ..متخصص يعدد مميزات حملة 100 يوم صحة

حملة 100 يوم صحة
حملة 100 يوم صحة

قال أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا، إن حملة 100 يوم صحة تمكنت من إزالة الحواجز التي تعيق فكرة الكشف المبكر لدى للمصريين.

وأضاف أشرف عقبة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن فحص حديثي الولادة لم يكن منتشرا خلال السنوات الماضية، ولكن بفضل حملة 100 يوم صحة، أصبح هناك وعي بأهمية فحص حديثي الولادة.


واسترسل: الفحص الطبي لحديثي الولادة يساهم كثيرا في تقليل حجم الإصابة وعدم تفاقمها، منوها بأن حملة 100 صحة توفر الخدمات الطبية للمواطنين وتلغي فكرة قوائم الانتظار.


وشدد على أن زيادة الوعي بضرورة الكشف المبكر يساهم في تقليل تفاقم الإصابات.

أشرف عقبة حملة 100 يوم صحة 100 يوم صحة الكشف المبكر قوائم الانتظار

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