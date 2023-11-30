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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة "100 يوم صحة".. تقديم الخدمة الطبية لـ146 ألف مواطن بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن حملة "100 يوم صحة" حققت نجاحا كبيرا بالمحافظة الساحلية، حيث قامت بتقديم الخدمة الطبية لـ 146087 مواطن منذ انطلاقها في الخامس والعشرون من يونيه الماضي حتي الآن. 

وأشار إلى أن الحملة تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات وزير الصحة والسكان وعمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأوضح عمرو عادل عبد العال، منسق المبادرة بالمحافظة، مدير إدارة المستشفيات، أن آلية العمل في الحملة بدأت باستقبال المواطنين من الفئات المستهدفة من ١٨ عاما فيما فوق، ويتم إدخال بياناته علي النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة، منوها بأن الحملة تأتي استكمالا للمبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة والتي تسعي للتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة وتكثيف العمل بها خلال مده زمنية محددة تصل الي ١٠٠ يوم أخرى.

ومن ناحية أخرى، ناشد الدكتور اسماعيل العربي، المواطنين بمدن المحافظة بالتوجه لأقرب مكان لتلقي الخدمة الطبية والاطمئنان علي الصحة العامة، موجها بتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة والقوافل الطبية.

يذكر أن الحملة تقدم خدمات الكشف عن الأمراض غير السارية ودعم صحة الام والجنين ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي ومتابعة وعلاج الامراض المزمنه والاعتلال الكلوي وكذلك مبادرة السمعيات والكشف المبكر عن الامراض الوراثية وخدمات تنظيم الاسرة والتطعيمات ، وتقدم خدمات الحملة من خلال فرق طبية ثابته في جميع الوحدات الصحية وكذلك تتواجد مراكز الكشف المتنقلة في النادي الاجتماعي وشاطئ العائلات بمدينة الغردقة.

100 يوم صحة ١٠٠ مليون صحة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيسى رئيس الجمهورية الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية الكشف المبكر عن سرطان الثدي الكشف المبكر عن الأمراض

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