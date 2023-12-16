الأمن يضبط شخصين يتاجران فى النقد الأجنبى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق ، مالك محل لبيع الهواتف المحمولة مقيمان بمحافظة دمياط حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بدر ، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"- 4 هواتف محمولة .

واعترفا بمزاولتهما نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأضاف السائق أنه يعمل طرف المتهم الثانى ، وأن دوره يقتصر على إستلام وتسليم المبالغ المالية بالعملات الأجنبية نظير مبلغ مالى ، وأضاف أنه كان بصدد تسليم العملات الأجنبية المضبوطة بحوزته لأحد العملاء بتحريض من الثانى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.