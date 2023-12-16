ضبط صفقة مخدرات بمليون و700 الف جنية في الإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بنطاق محافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية .. وبحوزته ( 175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلو جرام).

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العامرية .. وبحوزته ( 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات و وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,785,000جنيه تقريباً).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذاك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .

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