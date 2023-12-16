محافظ الإسكندرية: حملات مكثفة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بالتنسيق مع مديرية التموين بمتابعة الأسواق بصورة دورية، والضرب بيد من حديد لكل من يثبت تورطه في التلاعب بأسعار تلك السلع أو التربح من بيعها في السوق السوداء.

وفي هذا الإطار شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية حملة مُكبرة أسفرت عن مصادرة ١٥٦٠ كجم سكر بإحدى السلاسل التجارية الشهيرة بالإسكندرية، وذلك لحجب سلعه السكر المدعم عن التداول وامتناعهم عن البيع بسعر ٢٧ جنية بهدف إحداث أزمه في تواجد سلعة السكر.

ومن جانبه شدد محافظ الإسكندرية على قيام الجهات الرقابية بالمحافظة بتكثيف حملاتها الدورية لضمان تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية على أرض الواقع، مشيرًا إلى وجود لجان مختصة لمتابعة الأسواق بشكل مستمر.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى استمرار حملات المتابعة والتفتيش لمنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لحجب السلع عن المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.