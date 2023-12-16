تشييع جنازة المخرج أحمد البدري من مسجد الحصري.. فيديو وصور

شيعت جنازة المخرج أحمد البدري، اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري بأكتوبر.

وحرص على الحضور المخرج شريف عرفة، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور اشرف زكي، والمخرج أحمد فايق.

وانهارت أسرته وأصدقاؤه لحظة توديع جثمانه الي مثواه الاخير.

ورحل المخرج أحمد البدري، عصر اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023.

مرض أحمد البدري

كان صديق المخرج أحمد البدري، قد هاجم أصدقاءه؛ وذلك بعد أن رفضوا زيارته.

وقال صديق المخرج أحمد البدري، فى منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك: "إخص" بجد كما تدين تدان ليه الناس بقت قاسية كده ووحشة مع بعضها صديقي الغالي المخرج أحمد البدري كان كويس مع كل الناس وياما خرج نجوم وطول عمره صاحب واجب مع الكل ليه لما يبقي في أصعب أيام حياته ومحتاج الدعم حتي لو بكلمه مايلاقيش دي زيارة المريض صدقه إحنا بنتصل بالناس علشان يجوا يزوروه بس ويعملوله دعم نفسي بعد بتر رجله وان الحاله عماله تتدهور وكله قال مش فاضي ولا واحد من زمايله وأصدقاءه زاره..معقوله ياناس".

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