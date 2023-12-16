أحمد حسن يكشف عن رد فعل إدارة الزمالك بعد الهزيمة من المصري

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، موقف إدارة نادي الزمالك بعد الهزيمة من المصري البورسعيدي.

وكتب عبر فيسبوك : “الزمالك يرفض توقيع أي عقوبات على اللاعبين بعد الخسارة من المصري البورسعيدي في بطولة الدوري”.

وحقق المصري البورسعيدي فوزا هاما على حساب نادي الزمالك، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام، وذلك على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، بهدف نظيف.

وسجل هدف المصري اللاعب جيلاس قناوى في الدقيقة 45+6 من عمر الشوط الأول.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد المصري إلى 15 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدورى المصري العام، وتوقف رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز 11.