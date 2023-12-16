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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الإماراتي يعزي في وفاة أمير دولة الكويت

طحنون بن زايد
طحنون بن زايد

نعى مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، اليوم السبت وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.

ونشر مستشار الأمن القومي الإماراتي تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" قال فيها "خالص تعازينا ومواساتنا إلى أسرة آل صباح الكرام وللشعب الكويتي الشقيق في وفاة #أمير_الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".

وأضاف "نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه والشعب الكويتي الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلنت إذاعة الكويت في وقت سابق من اليوم السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

ولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في الخامس والعشرين من  يونيو 1937 حيث تولي قيادة البلاد  منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.

طحنون بن زايد وفاة أمير دولة الكويت مستشار الأمن القومي الإماراتي

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