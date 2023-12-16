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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل في الزمالك بشأن فترة توقف الدوري المقبلة

صدى البلد

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، متابعيه منشوراً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدث فيه عن قرارات جديدة بالزمالك، لترتيب الأوضاع بالنادي خلال فترة توقف الدوري الممتاز المقبلة.

وكتب أحمد حسن: “الزمالك يقرر إجراء إصلاحات وتجديد على أرضية ملعب حلمي زامورا خلال فترة توقف الدوري المقبلة”.

وحقق المصري البورسعيدي فوزا مهما على حساب نادي الزمالك، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام، وذلك على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، بهدف نظيف.

وسجل هدف المصري اللاعب جيلاس قناوى في الدقيقة 45+6 من عمر الشوط الأول.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد المصري إلى 15 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدورى المصري العام، وتوقف رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز 11.

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