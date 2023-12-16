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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جلسة تشاورية مجتمعية لإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمدينة رأس سدر

الجلسة التشاورية
الجلسة التشاورية

افتتح المحاسب علي إبراهيم حمادة، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، اليوم السبت، الجلسة التشاورية المجتمعية التابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لمشروع نقل المخلفات الصلبة و الخطرة بالنطاق الجغرافي للمحافظات المصرية.

وحضر افتتاح الجلسة الدكتورة جولييت عياد حنه، مدير إدارة المخلفات الصلبة و الخطرة جهاز شئون البيئة فرع السويس، والدكتور أحمد الشربيني، استشاري البيئة، ووفاء رمضان، باحث بيئة المخلفات الصلبة و الخطرة جهاز شئون البيئة فرع السويس وممثلي عن شركة النظافة، وتحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال رئيس مدينة رأس سدر، إن المبادرة تهدف إلى تنفيذ التوصيات الخاصة بمؤتمر المناخ "cop – 27  " الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ العام الماضي، مؤكدًا أن الدولة حريصة على الحفاظ على مكتسبات مؤتمر تغير المناخ، والجهود الرامية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سياق رؤية مصر 2030، و تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة بالمدينة.

وأوضح أن الهدف من هذه الجلسة هو طرح حلول حقيقية للحد من تلوث المناخ، ورفع الوعي بأهمية العمل المناخي والتحول الرقمي لدى أبناء المدينة، وداخل الهيئات الحكومية، مؤكدًا أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذا يجب على الجميع التعاون للحد من الآثار الناجمة عن تلوث المناخ.

جنوب سيناء رأس سدر جلسة تشاورية المشروعات الخضراء

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