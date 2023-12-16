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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيلون ماسك : لا ينبغي شيطنة النفط والغاز

ايلون ماسك
ايلون ماسك

قال إيلون ماسك، مؤسس شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا، يوم السبت، إنه من المهم تقليل انبعاثات الكربون للحفاظ على كوكب الأرض، لكن لا ينبغي شيطنة النفط والغاز الطبيعي على المدى المتوسط.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتفق ممثلو ما يقرب من 200 دولة في قمة المناخ COP28 على البدء في خفض الاستهلاك العالمي من الوقود الأحفوري لتجنب أسوأ ما في تغير المناخ، مما يشير إلى نهاية عصر النفط في نهاية المطاف.

 

وقال الملياردير الأمريكي: 'إن التحذير من تغير المناخ مبالغ فيه على المدى القصير'، مضيفا أن الحركة البيئية ربما تكون قد ذهبت إلى أبعد من ذلك، مما جعل الناس يفقدون الثقة في المستقبل.

وقال ماسك إنه يعتبر نفسه من دعاة حماية البيئة، وأضاف أنه من المهم، على المدى الطويل، أن تقلل الصناعات مليارات الأطنان من الكربون التي تلتقطها من الأرض وتتحرر في الغلاف الجوي عن طريق حرق الوقود الأحفوري.

وأضاف، متحدثا في روما خلال اجتماع للحزب السياسي اليميني الذي تتزعمه رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني: 'لا ينبغي لنا أن نشيطن النفط والغاز على المدى المتوسط'.

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