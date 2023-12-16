عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تكشف موعد توقيع إتفاقية مع رومانيا وبلغاريا لإزالة ألغام البحر الأسود

صدى البلد

قال وزير الدفاع التركي يشار جولر ، اليوم السبت، إن تركيا ورومانيا وبلغاريا تعتزم التوقيع على اتفاق في يناير المقبل بشأن خطة مشتركة لإزالة الألغام العائمة في البحر الأسود نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا.

واجتمعت تركيا ورومانيا وبلغاريا، دول البحر الأسود، مع مسؤولين من جورجيا وبولندا وأوكرانيا في أبريل 2022 لمناقشة إزالة الألغام بعد شن الحرب الروسية على أوكرانيا.

كما أجرى وزراء دفاع الدول الثلاث محادثات حول الخطة في اجتماع الناتو في بروكسل في أكتوبر، وفي أنقرة الشهر الماضي أثناء عملهم على وضع اللمسات النهائية على المبادرة.

وقال جولر للصحفيين خلال اجتماع في أنقرة إن "المبادرة الثلاثية" ستشمل فقط تركيا ورومانيا وبلغاريا في الوقت الحالي، وإن وزراء دفاعهم يعتزمون إقامة حفل توقيع في اسطنبول يوم 11 يناير.

وأضاف جولر في تصريحاته: "بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، هناك ألغام مزروعة في الموانئ الأوكرانية والروسية، وتنفك هذه الألغام في بعض الأحيان وتصل إلى مضيقنا بسبب التيار".

وأضاف أن سفن إزالة الألغام التابعة لتركيا ستقوم بدوريات مستمرة حتى النقطة التي تنتهي عندها حدود رومانيا البحرية.

وقالت بريطانيا الاثنين الماضي إنها ستسلم سفينتين لصيد الألغام تابعتين للبحرية الملكية إلى البحرية الأوكرانية في الوقت الذي تشكل فيه تحالفا دفاعيا بحريا جديدا إلى جانب النرويج للمساعدة في تعزيز العمليات البحرية لأوكرانيا.

وتعمل تركيا، التي تحافظ على علاقات جيدة مع كل من كييف وموسكو، أيضًا مع الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا لإحياء مبادرة حبوب البحر الأسود التي انسحبت منها موسكو في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من عدم وجود علامات علنية على التقدم في تلك المحادثات. 

إزالة الألغام البحر الأسود الحرب الروسية الدفاع التركي النرويج أوكرانيا بولندا وأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

الانقلاب الشتوي| انخفاض كبير في درجات الحرارة وتحذير من رئيس مركز المناخ

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

السفارة التركية لدى طهران تدين الهجوم على مقر شرطة مدينة راسك بإيران

بقذيفة "تاندوم" ..كتائب القسام تستهدف جرافة إسرائيلية شمال شرق خان يونس

ترشيحاتنا

في توابيت أم أحياء؟.. كتائب القسام توجه رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي

وزير الدفاع البريطاني: الموجة الأخيرة من الهجمات بالبحر الحمر تهدد التجارة الدولية

ممتنون لدعمه الثابت لسيادة أوكرانيا.. «زيلينسكي» ينعي أمير الكويت بكلمات مؤثرة

القاهرة هتشوف الرقم دا في الحرارة بكره .. إعلان مهم من الأرصاد

تخطت فكرة المبادرة.. خبير يستعرض أبرز نتائج "حياة كريمة" على المستوى الاقتصادي

الهسبان والأمريكان اللاتينيون يدعمون ترامب ويرفعون الكارت الاحمر لـ بايدن.. تقرير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ساحرة .. نجلاء بدر تخطف الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي

بسبب رشاقتها.. إلهام شاهين تثير الجدل حول فقدان وزنها.. صور

طريقة عمل كبيبة القرع المقلية.. جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة.. صور رومانسية جمعت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. ناقد موضة يهاجم إليسا بسبب ملابسها في ميدل بيست

فيديو

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخت رجال.. نجمة تيجي نتجوز بالسر تطرح أغنية جديدة.. فيديو

بطولة ليلى علوى.. طرح البرومو الدعائي لفيلم مقسوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ