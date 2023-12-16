تركيا تكشف موعد توقيع إتفاقية مع رومانيا وبلغاريا لإزالة ألغام البحر الأسود

قال وزير الدفاع التركي يشار جولر ، اليوم السبت، إن تركيا ورومانيا وبلغاريا تعتزم التوقيع على اتفاق في يناير المقبل بشأن خطة مشتركة لإزالة الألغام العائمة في البحر الأسود نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا.

واجتمعت تركيا ورومانيا وبلغاريا، دول البحر الأسود، مع مسؤولين من جورجيا وبولندا وأوكرانيا في أبريل 2022 لمناقشة إزالة الألغام بعد شن الحرب الروسية على أوكرانيا.

كما أجرى وزراء دفاع الدول الثلاث محادثات حول الخطة في اجتماع الناتو في بروكسل في أكتوبر، وفي أنقرة الشهر الماضي أثناء عملهم على وضع اللمسات النهائية على المبادرة.

وقال جولر للصحفيين خلال اجتماع في أنقرة إن "المبادرة الثلاثية" ستشمل فقط تركيا ورومانيا وبلغاريا في الوقت الحالي، وإن وزراء دفاعهم يعتزمون إقامة حفل توقيع في اسطنبول يوم 11 يناير.

وأضاف جولر في تصريحاته: "بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، هناك ألغام مزروعة في الموانئ الأوكرانية والروسية، وتنفك هذه الألغام في بعض الأحيان وتصل إلى مضيقنا بسبب التيار".

وأضاف أن سفن إزالة الألغام التابعة لتركيا ستقوم بدوريات مستمرة حتى النقطة التي تنتهي عندها حدود رومانيا البحرية.

وقالت بريطانيا الاثنين الماضي إنها ستسلم سفينتين لصيد الألغام تابعتين للبحرية الملكية إلى البحرية الأوكرانية في الوقت الذي تشكل فيه تحالفا دفاعيا بحريا جديدا إلى جانب النرويج للمساعدة في تعزيز العمليات البحرية لأوكرانيا.

وتعمل تركيا، التي تحافظ على علاقات جيدة مع كل من كييف وموسكو، أيضًا مع الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا لإحياء مبادرة حبوب البحر الأسود التي انسحبت منها موسكو في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من عدم وجود علامات علنية على التقدم في تلك المحادثات.