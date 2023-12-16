نهاية حكم كيم.. البيت الأبيض يتوعد كوريا الشمالية حال أي هجوم نووي

أكد البيت الأبيض، اليوم السبت، أن أي هجوم نووي تشنه كوريا الشمالية على الولايات المتحدة أو حلفائها غير مقبول وسيؤدي إلى نهاية نظام حكم زعيمها كيم جونج أون.

وقال البيت الأبيض في بيان صادر اليوم السبت، إن المجموعة الاستشارية النووية بين واشنطن وسول عقدت اجتماعها في 15 ديسمبر، مؤكدًا أنه شارك فيه مسؤولون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من مجلس الأمن القومي، ووكالات الدفاع والشؤون الخارجية والاستخبارات والوكالات العسكرية ذات الصلة.

وشددت الولايات المتحدة مجددًا على التزمها الثابت بتوفير ردع موسع لكوريا الجنوبية، مدعومًا بمجموعة كاملة من القدرات الأمريكية بما في ذلك القدرات النووية.

وأضاف البيان أن أي هجوم نووي من جانب كوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها أمر غير مقبول وسيؤدي إلى نهاية نظام كيم، لافتًا إلى أن الجانب الأمريكي أكد مجددًا أن أي هجوم نووي من جانب بيونج يانج ضد سول سيقابل بضربة سريعة وساحقة ورد حاسم.

وأشار إلى أنه خلال الاجتماع وهو الأول الذي استضافته الولايات المتحدة، أقر الجانبان بأن التعاون بين واشنطن وسول في مجال الردع النووي قد تعمق مع إحراز تقدم منذ الاجتماع السابق من خلال الاجتماعات المتكررة لمجموعة العمل، بما في ذلك المبادئ التوجيهية؛ بروتوكولات الأمن وتبادل المعلومات؛ وعمليات التشاور النووي في الأزمات والطوارئ؛ والتخطيط النووي والاستراتيجي.