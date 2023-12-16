نفسي يارب تغالبني.. صوت رائع للمنشد إسلام الشيخ.. فيديو

حل المنشد إسلام الشيخ ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، قدم عددا من الأناشيد الدينية منها نفسي " يارب تغالبني".

قال الشيخ خلال ندوة له في صدى البلد إنه بدأ مسيرته الفنية في عام ٢٠١٤ وعمل بكثير من الفرق الإنشادية أشهرها فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي ووصلة سماع كعضو مؤسس لعام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠٢٠ .

وأضاف أنه شارك في حفلات و مهرجانات دولية في أماكن مختلفة، مهرجان روحانيات بدولة تونس ٢٠١٧، مهرجان البردة بدولة الإمارات ٢٠١٩ ، حفل بدار الأوبرا العمانية بسلطنة عمان ٢٠٢٢ ، مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية ٢٠٢٣.