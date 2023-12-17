أحمد المسلماني: المكسيك تهاجم الإنفاق الأمريكي على أوكرانيا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن المكسيك تهاجم الإنفاق الأمريكي على أوكرانيا.



وأضاف أحمد المسلماني، خلال برنامج "الطبعة الأولى" على قناة الحياة: "عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، المكسيك أخذت موقف محايد رغم أنها من الدول التي أدانت الغزو الروسي على أوكرانيا إلا أنها رفضت العقوبات على روسيا".

وأشار إلى أن رئيس المكسيك تحدث أكثر من مرة أن الحرب يكون من خلال التسوية السياسيةوانتقد الإنفاق الكبير الذي تقوم به أمريكا لدعم أوكرانيا لمواجهة روسيا.

وتابع: "رئيس المكسيك تحدث مؤخرا وكرر مواقفه وقال إن أمريكا لديها مشكلة الهجرة غير الشرعية التي تأتي إليها من أمريكا اللاتينية، وأن الحل يكون في الإنفاق على التنمية في هذه الدول، وهذا ما سيوقف الهجرة غير الشرعية لكن أمريكا لم تفعل ذلك".