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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد المسلماني: المكسيك تهاجم الإنفاق الأمريكي على أوكرانيا.. فيديو

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن المكسيك تهاجم  الإنفاق الأمريكي على أوكرانيا.

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وأضاف أحمد المسلماني، خلال برنامج "الطبعة الأولى" على قناة الحياة: "عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، المكسيك أخذت موقف محايد رغم أنها من الدول التي أدانت الغزو الروسي على أوكرانيا إلا أنها رفضت العقوبات على روسيا".

 

وأشار إلى أن رئيس المكسيك تحدث أكثر من مرة أن الحرب يكون من خلال التسوية السياسيةوانتقد الإنفاق الكبير الذي تقوم به أمريكا لدعم أوكرانيا لمواجهة روسيا.

 

وتابع: "رئيس المكسيك تحدث مؤخرا وكرر مواقفه وقال إن أمريكا لديها مشكلة الهجرة غير الشرعية التي تأتي إليها من أمريكا اللاتينية، وأن الحل يكون في الإنفاق على التنمية في هذه الدول، وهذا ما سيوقف الهجرة غير الشرعية لكن أمريكا لم تفعل ذلك".

 

احمد المسلماني الحرب الروسية الأوكرانية الحرب الروسية الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية التسوية السياسية الإعلامي أحمد المسلماني

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