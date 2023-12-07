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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد المسلماني: الملاريا تتسبب في وفاة 600 ألف شخص سنويا

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني إن الملاريا من الأمراض المعدية الخطيرة، التي تنتقل من خلال البعوض.

وأضاف أحمد المسلماني خلال تقديمه برنامج الطبعة الأولى المذاع على قناة الحياة اليوم، أن الملاريا تصيب الإنسان، وتكون الأعراض كالآتي، ارتفاع شديد في درجات الحرارة وصداع شديد، مشيرا إلى أن المرض يحتاج مناعة قوية لهزيمته.


واسترسل: صغار السن هم الضحايا الأكثر للملاريا، متابعا: الملاريا تتسبب في وفاة ٦٠٠ الف شخص سنويا.

وأوضح أن العالم حاول خلال السنوات الماضية في التوصل إلى لقاح لعلاج الملاريا، والآن ولأول مرة في تاريخ الطب يتوصل العلماء إلى لقاح للملاريا.
 

احمد المسلماني الملاريا الإعلامي أحمد المسلماني البعوض لقاح للملاريا

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