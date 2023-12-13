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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد المسلماني: مليون فلسطيني يعيشون في 100 منشأة وسط الأوبئة والجوع ..فيديو

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الحرب على غزة لا تحتاج إلي خطة عسكرية.

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وأضاف أحمد المسلماني خلال تقديم برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "الحياة"،: الذي حدث على مدار أسابيع من الحرب كان مروعا، لافتا إلى أن 1.7 مليون فلسطيني في قطاع غزة بلا مأوى.

وتابع “مليون فلسطيني يعيشون في 100 منشأة، وكل منشأة بها 10 آلاف إنسان، وهذا ما جعل الأمم المتحدة تحذر من الأمراض والجوع، خاصة الأمراض المعدية، لأن 10 آلاف إنسان في مكان واحد ضيق للغاية”.

وأكد أحمد المسلماني، أن المشهد في غزة مؤلم، وبدأت أمراض كثيرة تنتشر نتيجة هذا الزحام في أماكن النازحين، وحسب الأمم المتحدة فإن هناك 70 ألف حالة عدوى تنفسية حادة و50 ألف حالة إسهال.

واختتم "في ظل هذا الوضع المأساوي مع انتشار الأمراض والجوع كل وقت تخرج إسرائيل وتدرس خطط الحرب في غزة، واجتماع مجلس الحرب".
 

احمد المسلماني الأمراض المعدي الإعلامي أحمد المسلماني غزة الحرب

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