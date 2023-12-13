أحمد المسلماني: مليون فلسطيني يعيشون في 100 منشأة وسط الأوبئة والجوع ..فيديو

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الحرب على غزة لا تحتاج إلي خطة عسكرية.

وأضاف أحمد المسلماني خلال تقديم برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "الحياة"،: الذي حدث على مدار أسابيع من الحرب كان مروعا، لافتا إلى أن 1.7 مليون فلسطيني في قطاع غزة بلا مأوى.

وتابع “مليون فلسطيني يعيشون في 100 منشأة، وكل منشأة بها 10 آلاف إنسان، وهذا ما جعل الأمم المتحدة تحذر من الأمراض والجوع، خاصة الأمراض المعدية، لأن 10 آلاف إنسان في مكان واحد ضيق للغاية”.

وأكد أحمد المسلماني، أن المشهد في غزة مؤلم، وبدأت أمراض كثيرة تنتشر نتيجة هذا الزحام في أماكن النازحين، وحسب الأمم المتحدة فإن هناك 70 ألف حالة عدوى تنفسية حادة و50 ألف حالة إسهال.

واختتم "في ظل هذا الوضع المأساوي مع انتشار الأمراض والجوع كل وقت تخرج إسرائيل وتدرس خطط الحرب في غزة، واجتماع مجلس الحرب".

