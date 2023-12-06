أحمد المسلماني: عجائب الدنيا 30 منها 20 في مصر| فيديو

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن عجائب الدنيا "30" منها "20" في مصر، مؤكداً أن الاهرامات و الأقصر نالوا اهتمام الأدب و الثقافة عبر التاريخ و في كل العالم، و ذلك في التاريخ الإسلامي ، و الأدب العربي و الغربي و الأدب العربي المعاصر.

أحمد المسلماني:الأدب العالمي المعاصر لم يترك الحديث عن الأثار المصرية

وأضاف أحمد المسلماني خلال تقديم برنامج "الطبعة الأولى"، أن أمير الشعراء أحمد شوقي كتب عن "أبو الهول"، و الأهرامات و الأثار المصرية العريقة، مؤكداً أن الأدب العالمي المعاصر لم يترك الحديث عن الأثار المصرية في كثير من الروايات و الاعمال الأدبية.

وتابع أحمد المسلماني:"والكثير من الأفلام السينمائية، و العديد من المسلسلات بجميع اللغات مرت إلى الاهرامات وأشارت إليها"