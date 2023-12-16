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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: ماتش اتحاد جدة كان المفروض يخلص 6-1 للأهلي| فيديو

صدى البلد

على الإعلامي أحمد موسى، على فوز النادي الأهلي على نادي اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية وتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة.

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، : "بنزيما مكنش موجود في مباراة أمس".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  إمبارح شوفنا رجالة في النادي الأهلي وكانوا كلهم نجوم وكل لاعب في النادي الأهلي بطل ".

وأضاف الإعلامي احمد موسى :" الشناوي كان سد عالي بالأمس وتصدى إلى ضربة جزاء من بنزيما ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" حسين الشحات جاب جول عالمي امبارح في مرمى اتحاد جدة"، مضيفا:" ماتش امبارح المفروض يخلص 6-1، وكانت هناك فرص كثيرة اهدرها النادي الأهلي ".

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