أستاذ علوم سياسية: لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة.. فيديو

تحدث الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ 71 على التوالي، وجهود مصر لوقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين في غزة ودعم القضية الفلسطينية.

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى عمق مدينة خان يونس، وكان يتعامل على أن هذه المدينة هي الأقوى بالنسبة له لأنها الأطول من البحر حتى الحدود".

أضاف: "هناك اشتباكات متواصلة في كل مكان في قطاع غزة، ولا يوجد مكان آمن في القطاع"، لافتا: "الاحتلال طلب مؤخرا من سكان شرق خان يونس ليس الذهاب إلى خان يونس ولكن الذهاب إلى رفح وهذا لزيادة الكتلة السكانية في رفح والتي تقدر الآن بـ مليون و100 ألف نسمة".

وأشار: "لا توجد خيام في رفح، وجزء من الخيام هي خيام بالية بسبب الأمطار"، موضحا: "أهالي سكان غزة يعانون من الأمطار، ونتمنى أن يكون جزء من المساعدات خيام وملابس شتوية وبطاطين".

وأكد الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس،: "لا يوجد طرف إسرائيلي يقبل بحل الدولتين، وكل من هو موجود في المشهد في إسرائيل لا يؤمن بالسلام مع الفلسطينيين، ورفعت وتيرة الكره للفلسطينيين قبل أحداث 7 أكتوبر".

