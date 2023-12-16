أستاذ دراسات إسرائيلية: الاحتلال خسر عددا كبيرا من الجنود في اجتياح غزة

علق أشرف الشرقاوي أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة المنصورة، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان على غزة.

وقال أشرف الشرقاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حماس تصر على الوقف النهائي لإطلاق النار للتفاوض على الأسرى والمحتجزين ".

وأضاف أشرف الشرقاوي:" إسرائيل خسرت عدد كبير من الجنود في الاجتياح البري لقطاع غزة ".

وتابع أشرف الشرقاوي :" إسرائيل لا تعلن عن الأعداد الحقيقية للقتلى والمصابين في صفوف جنود الاحتلال ".

واكمل اشرف الشرقاوي :" أسر المحتجزين في غزة يضغطون على نتنياهو وحكومته من اجل تحرير المحتجزين".