مقـ.تل رهينة إسرائيلية جديدة في غزة.. تفاصيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بمقتل محتجزة إسرائيلية أخرى في غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال منتدى أهالي الرهائن والمفقودين إن المحتجزة عنبار هيمان، 27 عامًا من حيفا، قتلت في غزة.

يأتي ذلك في خضم أزمة مقتل 3 رهائن إسرائيليين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من حملهم العلم الأبيض.

وقال جيش الاحتلال إن الضحايا سامر طلالقة، 22 عاماً، ويوثام حاييم، 28 عاماً، وألون شامريز، 26 عاماً، قُتلوا في منطقة الشجاعية بقطاع غزة.

ووفقا لمسؤول في الجيش الإسرائيلي وبحسب ما نشرته سكاي نيوز البريطانية، كشف تحقيق أولي أن الرهائن تعرضوا لإطلاق النار في منطقة قتال عنيف حيث يعمل نشطاء حماس في كثير من الأحيان بملابس مدنية، ويستخدمون أساليب الخداع.

وشوهد الرهائن وهم يخرجون على بعد عشرات الأمتار من القوات الإسرائيلية، بلا قمصان، ويحملون عصا مربوطة بقطعة قماش بيضاء. وعلى الرغم من أن الرهائن كانوا غير مسلحين وأظهروا علامة واضحة على الاستسلام، إلا أن أحد الجنود اعتبرهم تهديدًا، مما أدى إلى إطلاق النار عليهم.