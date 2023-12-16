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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أركان جيش الاحتلال يعترف بقتـ.ل 3 أسرى إسرائيليين بالرصاص في غزة

هرتسي هاليفي
هرتسي هاليفي

علق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء هرتسي هاليفي، مساء اليوم السبت، على حادث الذي وقع في غزة، والذي قُتل فيه 3 أسرى إسرائيليين بالرصاص بطريق الخطأ على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال هاليفي بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي وأنا قائده مسؤولون عما حدث"، وأضاف: سنبذل قصارى جهدنا لمنع تكرار مثل هذه الحالات في مستقبل القتال”.

وبحسب قوله فإن "الأسرى الثلاثة الذين نجوا من سبعين يومًا جهنميًا تحركوا باتجاه جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وقُتلوا بنيران قواتنا".

وتابع: لا يوجد شيء يريده جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أكثر من إنقاذ الرهائن أحياء. أعتقد أنهم فعلوا كل شيء حتى نفهم - لقد تحركوا بدون قمصان حتى لا نشك في وجود شحنة على أجسادهم وأمسكوا بقطعة قماش بيضاء حتى نفهم - تم إطلاق النار على الرهائن خلافًا للتعليمات لإطلاق النار، ولكن تم ذلك أثناء القتال وتحت الضغط".

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي مقتل 3 أسرى إسرائيليين الجيش الإسرائيلي غزة

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