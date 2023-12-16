للسنة الثانية .. يوسف ناصر أفضل مصور هاو على مستوى العالم

حقق الشاب المصري يوسف ناصر، المركز الأول في المسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرافي، للمرة الثانية على التوالي، وفاز بلقب Amateur Photographer of the Year 2023.

يبلغ يوسف من العمر 20 عاماً، ويدرس فى المستوى الاول بقسم التصوير بالمعهد العالى للسينما، فاز بمسابقة الشباب من سن 13-21 سنة.

وشارك بمجموعة صور مختلفة؛ مثل: البورتريه و تصوير السفر وتصوير الشارع و تصوير الأبيض والأسود، وفازت أكثر من صورة بمراكز متقدمة:

- مركز اول و ثامن وتاسع فى تصوير السفر

- مركز اول و رابع فى تصوير الشارع

- مركز ثالث وسادس فى الإضاءة المنخفضة

- مركز سادس و ثامن وتاسع فى تصوير البورتريه

- مركز سادس وتاسع فى تصوير الاكشن

- مركز سابع فى التصوير المعمارى

- مركز 10 فى تصوير الابيض والاسود

ويتم تنظيم المسابقة من قبل مجلة Amateur Photographer و هى اقدم مجلة اسبوعية فى المملكة المتحدة التى بدأت فى اكتوبر 1884.

وتعد المسابقة مخصصة فقط للمصورين الهواة الغير محترفين.

يوسف هو اول مصور مصرى و عربى و افريقى يفوز بهذه الجائزة العام الماضى وهذا العام يكسر رقم قياسى جديد وهو اول مصور على مستوى العالم يفوز بنسختين متتاليتين فى المسابقه التى تنظم للمصورين الشباب تحت 21 سنة.

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