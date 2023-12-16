عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شروطنا أولا.. إعلان مهم من حماس بشأن صفقة أسرى جديدة مع الاحتلال

حركة حماس
حركة حماس

كشف مسؤول في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الرهائن، قبل أن يوقف الاحتلال الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال عضو المكتب السياسي لحماس، أسامة حمدان، إن الحركة لن توافق على صفقة أخرى لإطلاق سراح الرهائن في غزة؛ حتى توقف إسرائيل عدوانها العسكري، وتقبل شروط حماس للتوصل إلى اتفاق.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، الليلة؛ لبحث استئناف الاتصالات بشأن صفقة أسرى جديدة مع حركة حماس في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من وم أمس، التقى رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع، في أوسلو بالنرويج، مع رئيس وزراء قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني، في إطار محاولة تجديد المحادثات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة بين حركة حماس وإسرائيل، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت مصادر مطلعة، تحدثت معها الصحيفة: إن المحادثات استكشافية،  ووفقا لهم، فمن المتوقع أيضا أن يجتمع دافيد برنياع مع مسؤولين مصريين.

وبحسب التقرير، هناك صعوبات كبيرة في صياغة صفقة جديدة لإطلاق سراح الأسرى.

حماس إطلاق سراح الرهائن غزة الاحتلال الاسرائيلي أسامة حمدان اتفاق الرهائن في غزة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا.. الأرصاد تحذر

سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

اللائحة تنصفه| موديست يواصل مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية رغم الطرد .. كيف ذلك ؟

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

جريمة بشعه تهز مدينة نصر.. ابن يزهق روح والدته وقرار عاجل من النيابة

مصر في "بريكس" أول يناير.. 32 مليار دولار وفرص استثمارية جديدة

ترشيحاتنا

نتنياهو: إسرائيل لاتريد "حماستان" أو "فتحستان" وما يهم هو أمن إسرائيل

اعرف قرار المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

من لبنان.. اعتراض صاروخ أرض جو أُطلق باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية

السيد البدوي: وفديون انتخبوا السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024| فيديو

لميس الحديدي: ثلاثية الأهلي في الاتحاد تثبت صناعته المستمرة للسعادة

وزير دفاع إسرائيل عن هجمات الحوثيين: مستعدون للعمل وسنحدد التوقيت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة مذهلة للنساء تعالج مشاكل الخصوبة والبشرة .. لن تتوقعها

احترس هذه الأدوية تسبب آلام العضلات

استعداد النجوم للسجادة الحمراء للفيلم السوداني وداعا جوليا .. صور

أزمة السكر انتهت| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين .. والكيلو بـ27

فيديو

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ