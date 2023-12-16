شروطنا أولا.. إعلان مهم من حماس بشأن صفقة أسرى جديدة مع الاحتلال

كشف مسؤول في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الرهائن، قبل أن يوقف الاحتلال الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال عضو المكتب السياسي لحماس، أسامة حمدان، إن الحركة لن توافق على صفقة أخرى لإطلاق سراح الرهائن في غزة؛ حتى توقف إسرائيل عدوانها العسكري، وتقبل شروط حماس للتوصل إلى اتفاق.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، الليلة؛ لبحث استئناف الاتصالات بشأن صفقة أسرى جديدة مع حركة حماس في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من وم أمس، التقى رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع، في أوسلو بالنرويج، مع رئيس وزراء قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني، في إطار محاولة تجديد المحادثات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة بين حركة حماس وإسرائيل، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت مصادر مطلعة، تحدثت معها الصحيفة: إن المحادثات استكشافية، ووفقا لهم، فمن المتوقع أيضا أن يجتمع دافيد برنياع مع مسؤولين مصريين.

وبحسب التقرير، هناك صعوبات كبيرة في صياغة صفقة جديدة لإطلاق سراح الأسرى.