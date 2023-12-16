شعبة الخضراوات تكشف سبب زيادة أسعار البصل

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إن الدولة تصدر كميات كبيرة من الخضراوات، لا سيما البصل.

وأوضح حاتم النجيب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، أن سبب زيادة أسعار البصل، ترجع إلى العامين السابقين، حيث أن أسعار طن البصل كانت زهيدة.

وأشار إلى أن الفلاحين عزفوا عن زراعة البصل؛ مما أدى إلى انخفاض الإنتاج، في الوقت الذي زاد الطلب على البصل المصري عالميا؛ لتراجع تصديره من الهند، المنافس الأول لمصر.

200 ألف طن

وأضاف: الأسواق الخارجية طلبت حوالى 200 ألف طن بصل زيادة عما كانت تطلبه من مصر؛ مما أثر على السوق المحلي بشكل كبير.

ولفت إلى الوقت الحالي هو وقت انتهاء وبدء العروات بين البصل، لذا نجد أن الأسعار مرتفعة.