توقعات بارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في 2024 عالميا.. والصدارة للمركبات الهجينة

كانت السنوات القليلة الماضية بمثابة رحلة وعرة لمبيعات السيارات حيث مررنا بجائحة عالمية وشهدنا نقصًا في الرقائق. وإذا لم يكن ذلك كافيا، فقد كان على المستهلكين التعامل مع التضخم المرتفع للغاية وارتفاع أسعار الفائدة.

وهذا كثير، لكن صانعي السيارات ثابروا وحقق بعضهم مبيعات قياسية. ومع ذلك، هناك دائمًا سؤال حول ما سيحمله المستقبل.

تتوقع شركة Edmunds أن تظل مبيعات السيارات الجديدة ثابتة نسبيًا في عام 2024. وفي حين أن الوقت وحده هو الذي سيحدد ما سيحدث، فإن الشركة تتوقع مبيعات تبلغ 15.7 مليون سيارة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1٪ تقريبًا من 15.5 مليون وحدة. السيارات المتوقع بيعها هذا العام.

وليس من المستغرب أن تزداد شعبية السيارات الكهربائية. وإذا صحت التوقعات، فإن 8% من السيارات الجديدة المباعة في العام المقبل يمكن أن تكون سيارات كهربائية. وعلى سبيل المقارنة، من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 6.9% هذا العام.

ومع ذلك، يمكن أن تكون السيارات الهجينة هي الفائز الحقيقي لأنها "الخيار الأكثر راحة لغالبية الأمريكيين الذين يبحثون عن خيارات كهربائية في الوقت الحالي". وأشار إدموندز إلى زيادة حصة السوق الهجينة إلى 9.7% في نوفمبر 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 100% تقريبًا عن العام الماضي. ومن ناحية أخرى، ارتفعت نسبة المركبات الكهربائية بنسبة 25% فقط.

وبغض النظر عن الكهرباء، يمكن للمستهلكين الحصول على بعض الراحة التي هم في أمس الحاجة إليها، حيث تعتقد الشركة أن "الأسعار قد بلغت ذروتها، حيث أدى تحسن المخزون إلى عودة الحوافز إلى السوق". ومع ذلك، فإن المستهلكين الذين يبحثون عن سيارات جديدة بأسعار معقولة قد يواجهون "وقتًا أصعب حيث يتم بيع هذه المركبات بشكل أسرع من نظيراتها الأكثر تكلفة".

يذكر أيضًا أن أسعار الفائدة قد تنخفض أخيرًا حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يكون هناك ما يصل إلى ثلاثة تخفيضات في عام 2024. وسيكون هذا تطورًا مرحبًا به حيث كانت أسعار الفائدة على السيارات الجديدة تحوم حول 7٪ للمشترين ذوي التصنيف الائتماني الجيد. .