عمرو أديب : معمول حلو أوي الهرم اللي في السعودية

علق الإعلامى عمرو أديب على المنطقة المصرية الأثرية التي أنشأتها السعودية في منطقة "بوليفارد سيتي".

وأكد الإعلامى عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة " ام بى سى مصر قائلا:" المنطقة الأثرية دليل على حب السعوديين للحضارة المصرية والشعب السعودى كريم ويرحب بالجميع".

الهرم السعودى

وتابع عمرو أديب:"الهرم المعمول في السعودية صحيح ما يساويش 1 / 100 من الهرم الحقيقى فى مصر لكنه معمول حلو وممتع".

وأوضح عمرو أديب، إن السعودية أنشأت في منطقة "بوليفارد سيتي" عدد من المناطق الأثرية، منها المصرية، التركية، الفرنسية، والصينية واليونانية، والتنقل بينها يحتاج وقت كبير.

وأكد الإعلامى عمرو أديب أن موسم الرياض يضم العديد من الفعاليات الممتعة للغاية .