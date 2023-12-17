أكد السياسي البارز السيد البدوي، أن الأحزاب السياسية في مصر مطالبة بالديمقراطية.

وقال السيد البدوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل رئيس حزب يعتقد أنه مدير مؤسسة إدارية يملك الفصل والإيقاف وهذا امر جديد على الممارسة الحزبية ".

وأضاف السيد البدوي :" يجب ترك الحرية لانتخاب لجان الأحزاب في مختلف المحافظات ".

وتابع السيد البدوي :" الأحزاب في مصر تحتاج إلى إصلاح داخلي بشكل شامل ".

واكمل السيد البدوي :" الكثير من الأحزاب تفتقد إلى الممارسة الديمقراطية داخلها".