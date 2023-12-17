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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فقر الدم ومشكلات بالخصوبة.. أسباب وأعراض وعلاج تكرار الدورة أكثر من مرة بالشهر

تكرار الدورة الشهرية
تكرار الدورة الشهرية

تكرار الدورة الشهرية أكثر من مرة في الشهر (ما يعرف بـ "انقطاع الدورة الشهرية") قد يكون نتيجة لعدة أسباب، بما في ذلك فقر الدم ومشكلات الخصوبة.. وفيما يلي معلومات عامة حول أسباب وأعراض وعلاجات تكرار الدورة الشهرية وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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أسباب تكرار الدورة الشهرية

اضطرابات هرمونية: تعتبر الاضطرابات في التوازن الهرموني من أكثر الأسباب شيوعًا لتكرار الدورة الشهرية. قد يكون اضطراب في إفراز الهرمونات المسؤولة عن نمو البطانة الرحمية وإزالتها هو السبب وراء ذلك.

تكيس المبايض: يمكن أن يسبب تكيس المبايض اختلالات هرمونية وتكرار الدورة الشهرية. يتكون التكيس عندما يتشكل مجموعة من الكيسات السائلية في المبايض، ويؤثر على إفراز الهرمونات المرتبطة بالدورة الشهرية.

التهابات الجهاز التناسلي: قد تسبب التهابات في الرحم أو المبيضين أو الأنابيب التناسلية تكرار الدورة الشهرية. قد تكون الالتهابات نتيجة للعدوى أو أمراض التناسل الجرثومية.

أعراض تكرار الدورة الشهرية

نزيف مهبلي متكرر: تكون الدورة الشهرية متكررة بشكل غير طبيعي، ويترافق ذلك بنزيف مهبلي متكرر خلال الشهر.

آلام وتشنجات: قد تصاحب تكرار الدورة الشهرية آلامًا وتشنجات في منطقة الحوض.

تغيرات في المزاج: قد تلاحظ تغيرات في المزاج والاضطرابات العاطفية نتيجة لتكرار الدورة الشهرية.

علاج تكرار الدورة الشهرية


يعتمد العلاج على السبب الأساسي لتكرار الدورة الشهرية. إليك بعض الخيارات المحتملة:

العلاج الهرموني: يمكن أن توصف الأدوية الهرمونية لتنظيم الدورة الشهرية وتحسين التوازن الهرموني.

العلاج الدوائي: قد يصف الطبيب أدوية للسيطرة على النزيف المهبلي وتقليل تكرار الدورة الشهرية.

إدارة التهيجات والالتهابات: في حالة وجود التهابات أو التهيجات في الجهاز التناسلي،من المهم استشارة الطبيب لتشخيص الحالة وتحديد العلاج المناسب. قد يوصي الطبيب بتناول مضادات الالتهاب ، أو العلاج بالمضادات الحيوية ، أو توجيه العلاج للسبب الأساسي الآخر لتكرار الدورة الشهرية.

هذه المعلومات هي نصائح عامة ولا تغني عن استشارة الطبيب. يجب عليك مراجعة الطبيب المتخصص لتقييم حالتك بدقة وتوجيهك نحو العلاج المناسب.

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