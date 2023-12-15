نشرة المرأة والصحة| حقيقة مخاطر حقن المضاد الحيوي على الأطفال..فوائد كبدة الدجاج الصحية

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حذرت هيئة الدواء المصرية من 6 أدوية مغشوشة موجودة في السوق الدوائية، بحسب منشور أصدرته الهيئة.

وأثار الخبر جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا ولذلك كان قدم الدكتور أشرف القاسم استشاري طب الأطفال منشورا لكشف الأدوية المغشوشة وذلك بعد وجود أدوية مغشوشة زي اليونيكتام.

فوائد كبدة الدجاج الصحية.. تحمي من تشوهات الأجنة وأخطر الأمراض

تعد كبدة الدجاج من أشهر الأكلات الشعبية الشائعة في مصر والعديد من الدول الأخرى.. فما هي فوائدها الصحية؟

نرصد لكم أهم فوائد كبدة الدجاج، وفقا لما جاء في موقع WebMD

تواردت بعض المعلومات الغير مؤكدة من مصادر غير موثوقة أن حقن المضاد الحيوي خطر على الأطفال، مما جعل العديد من الأمهات يرفضون تماما إعطاءها لاطفالهن بدون استشارة طبيب مختص.

تألقت الفنانة ياسمين صبري بأحدث جلسة تصوير لصالح مجلة فوغ العربية.

وظهرت ياسمين صبري بأكثر من إطلالة نالت إعجاب متابعيها علي السوشيال ميديا.