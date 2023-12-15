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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| حقيقة مخاطر حقن المضاد الحيوي على الأطفال..فوائد كبدة الدجاج الصحية

كبد الدجاج
كبد الدجاج

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

خوف وفزع.. المهن الطبية تطرح تطبيقا لكشف الأدوية المغشوشة بالأسواق

حذرت هيئة الدواء المصرية من 6 أدوية مغشوشة موجودة في السوق الدوائية، بحسب منشور أصدرته الهيئة.

وأثار الخبر جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا ولذلك كان قدم الدكتور أشرف القاسم استشاري طب الأطفال  منشورا لكشف الأدوية المغشوشة وذلك  بعد وجود أدوية مغشوشة زي اليونيكتام. 

فوائد كبدة الدجاج الصحية.. تحمي من تشوهات الأجنة وأخطر الأمراض
تعد كبدة الدجاج من أشهر الأكلات الشعبية الشائعة في مصر والعديد من الدول الأخرى.. فما هي فوائدها الصحية؟

نرصد لكم أهم فوائد كبدة الدجاج، وفقا لما جاء في موقع WebMD

أستاذ أمراض صدرية يكشف حقيقة مخاطر حقن المضاد الحيوي على الأطفال

تواردت بعض المعلومات الغير مؤكدة من مصادر غير موثوقة أن حقن المضاد الحيوي خطر على الأطفال، مما جعل العديد من الأمهات يرفضون تماما إعطاءها لاطفالهن بدون استشارة طبيب مختص.

4 إطلالات لياسمين صبري أشعلت السوشيال ميديا

تألقت الفنانة ياسمين صبري بأحدث جلسة تصوير لصالح مجلة فوغ العربية.

وظهرت ياسمين صبري بأكثر من إطلالة نالت إعجاب متابعيها علي السوشيال ميديا. 

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نشرة المرأة والصحة| حقيقة مخاطر حقن المضاد الحيوي على الأطفال..فوائد كبدة الدجاج الصحية

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