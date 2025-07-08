ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 8 يوليو.. وعيار 21 يقترب من 4700 جنيه

تشهد أسعار الذهب تقلبات ملحوظة في السوق المصري والعالمي، مدفوعة بتداخل عوامل اقتصادية محلية وتوترات دولية متصاعدة. في يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، سجلت الأسعار في مصر ارتفاعًا محدودًا وسط حالة من الحذر والترقب لدى المتعاملين، بينما شهدت الأسعار العالمية تراجعًا طفيفًا رغم الأزمات الجيوسياسية. يعكس هذا المشهد حالة من التوازن المؤقت بين استقرار سعر الصرف المحلي وضغوط العوائد على السندات الأميركية، مما يجعل متابعة أسعار الذهب ضرورة للراغبين في الاستثمار أو الشراء خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب في مصر اليوم 8 يوليو 2025

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي المصري ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات منتصف اليوم الثلاثاء، في ظل أجواء ترقب تسود أوساط المستثمرين والتجار، بالتزامن مع تصاعد التوترات التجارية العالمية. ويبدو أن السوق يتحرك ضمن نطاق محدود نتيجة التوازن بين العوامل المحلية والدولية المؤثرة.

وجاءت أسعار الذهب في مصر على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 5302 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4640 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18: 3977 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب: 37120 جنيهًا

ورغم الارتفاع، فإن الطلب المحلي يشهد حالة من الاستقرار، مما يحد من ارتفاع الأسعار بشكل حاد.

أسعار الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب بنسبة طفيفة بلغت 0.2%، حيث سجل سعر أونصة الذهب 3324 دولارًا مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 3340 دولارًا، بحسب منصة "جولد بيليون".

هذا التراجع الطفيف جاء في وقت يتسم بالتناقض؛ إذ تزداد المخاوف الجيوسياسية، ولكن يقابلها ارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يكبح أي صعود قوي للمعدن الأصفر، المعروف بكونه ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب محليًا

يشير خبراء إلى أن ارتفاع أسعار الذهب في مصر بشكل محدود يرجع إلى عاملين رئيسيين:

ضعف الطلب المحلي:

يشهد السوق المصري حالة من التباطؤ في الطلب على الذهب، سواء للزينة أو الاستثمار، خصوصًا مع حلول موسم الصيف وزيادة الأعباء المعيشية على الأسر.

استقرار سعر الصرف:

سجل الدولار استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري خلال الأيام الماضية، وهو ما حدّ من تأثر أسعار الذهب المحلية بالتقلبات العالمية في الأسعار.

تطورات أسعار الذهب عالميًا

الأسواق العالمية تراقب بقلق تطورات المشهد التجاري بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25% على واردات من اليابان وكوريا الجنوبية، مع تهديدات بتوسيع هذه الإجراءات لتشمل دول "بريكس".

رغم أن مثل هذه التوترات تدفع المستثمرين عادة نحو الذهب كملاذ آمن، فإن استمرار ارتفاع عوائد السندات الأميركية قلّل من جاذبية الذهب، وأبقى أسعار الذهب العالمية تحت ضغط، دون قفزات كبيرة.

توقعات أسعار الذهب خلال الأيام القادمة

من المرجّح أن تستمر أسعار الذهب في التحرك داخل نطاق ضيق خلال الفترة القريبة، في ظل:

ترقّب نتائج المفاوضات التجارية الدولية

انتظار بيانات التضخم الأمريكية الجديدة

مراقبة قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

محليًا، سيكون تحرك أسعار الذهب في السوق المصري مرهونًا بعوامل مثل سعر صرف الدولار، ومدى تحسن الطلب تزامنًا مع موسم المناسبات الذي قد ينعش حركة الشراء نسبيًا.

أسعار الذهب بين الترقب والاستقرار

يمر سوق الذهب، محليًا وعالميًا، بفترة دقيقة من الترقب والتوازن. ورغم التوترات الجيوسياسية العالمية والتغيرات الاقتصادية المفاجئة، فإن أسعار الذهب لا تزال تعكس استجابة مدروسة للمعطيات.

ينصح المتعاملون بمتابعة يومية للأسعار، خاصة في ظل ارتباط الذهب بعدة عوامل منها التضخم، سعر الصرف، وموسمية الطلب، إلى جانب التطورات الدولية التي قد تؤثر فجأة على توجهات المستثمرين.