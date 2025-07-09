جان بيير دومارجري: مصر حققت تقدمًا ملموسًا ببرامج الأمن الغذائي وسياستها جيدة مع اللاجئين

أكد جان بيير دومارجري، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي (WFP) في مصر، أن البرنامج بدأ عمله في مصر عام 1968، وكان من أوائل مشروعاته برنامج تغذية الأطفال في المدارس، إلى جانب مكونات أخرى تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي.

وأضاف "دومارجري"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المُذاع عبر شاشة "MBC مصر"، أن البرنامج يعمل في مصر على عدة مستويات، من بينها الاستجابة للطوارئ، حيث يتم تقديم الدعم الإنساني لأصحاب الحاجات، ومنهم بالطبع اللاجئون، مؤكدًا أن مصر تستضيف الملايين من اللاجئين، كما يقدّم البرنامج المساعدة أيضًا للفقراء من المصريين، خاصة في جنوب مصر والصعيد، نظرًا لأن ليس كل المصريين لديهم القدرة على الحصول على غذاء كافٍ يوميًا.

وأشار إلى أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في برامج الأمن الغذائي، ولديها سياسة جيدة في الترحيب باللاجئين، رغم أن العديد من الدول المحيطة تعاني من صراعات وحروب أهلية، مضيفًا: "نُثني على مصر في هذه الظروف الصعبة، وهناك وكالات تابعة للأمم المتحدة، من بينها برنامج الأغذية العالمي، تقدّم مساعدات لجميع البشر دون تمييز".

وأوضح أن البرنامج يهتم بالحاجات الغذائية للاجئين، ويُجري تقييمات منتظمة لفهم ظروف معيشتهم، مشيرًا إلى أن الدعم المقدم لهم يشمل مساعدات مالية وتدريبًا مهنيًا لاكتساب المهارات اللازمة لبدء العمل.

وأكد أن برنامج الأغذية العالمي بدأ بالفعل في توسيع برامج مساعدة اللاجئين، ويقدّم حاليًا دعمًا لنحو 230 ألف لاجئ داخل مصر، مشيرًا إلى أن هذا العدد مرشح للزيادة بسبب التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الدول.