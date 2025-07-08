نبيل فهمي: حرب غزة أثرت سلبا على التأييد الغربي لإسرائيل بشكل ملحوظ

أكد نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أنه على العالم العربي أمام التحدي والتطوير تغيير التطلعات التي تم تبنيها في فترة الاربعينيات والستينيات وحتى أوائل الألفينيات، مشيرا إلى أنه على العالم العربي التحرك لتطوير ذاته واثقال شعبه ومؤسساته.

وقال نبيل فهمي، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية دي أم سي، أن العالم العربي أمامه تحدي البناء الذاتي، مؤكدا أن أي تطور دون التطلع للبناء سيصبح محض حديث، فالتحديات التي تواجه العالم العربي خلال العقد القادم الحفاظ على الهوية والتطور والبناء الذاتي.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن حرب غزة أثرت سلبا على التأييد الغربي لإسرائيل بشكل ملحوظ، مؤكدا أنه يجب خلق مصالح مشاركة للعمل العربي ودعمها وتأييدها.