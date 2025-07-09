مُهاجمًا زملاءه السابقين.. عفت نصار: أبناء الزمالك لا يصلحون.. و«جون» الأكفأ

أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، ان استعانة نادي الزمالك بجون ادوارد في منصب المدير الرياضي هي تجربة تستحق الدراسة

وقال نصار في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: جون ادوارد مش صاحبي ولكن تحدثت معه ويمتلك عقلية جيدة للغاية وهو حقق نجاحات مع فاركو.

واضاف: جون ادوارد دارس بشكل جيد ولديه خبرات مميزة وأبناء النادي معندهمش كفاءة جون ادوارد.

وأردف: ما يهمني في النهاية هو حصول نادي الزمالك على الألقاب دون النظر هل المسؤول ابن النادي ام لا؟ .

وأكمل: تعاقد الزمالك مع أيمن الرمادي لم يكن قرارا خاطئا، ولا اعلم سبب محاربة أيمن الرمادي عندما تولى المسؤولية، ومحمود الجوهري كان أهلاويا وحقق نجاحات مع الزمالك.

وواصل الكرة أصبحت احترافا ولكن مازالت المنظومة المصرية تعاني من عدم الاحتراف والكرة المصرية تحتاج إلى تغيير جذري.