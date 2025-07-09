جواو بيدرو يقود تشيلسي لنهائي مونديال الأندية 2025.. ويتوّج بجائزة أفضل لاعب

تألق النجم البرازيلي جواو بيدرو في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، وقاد فريقه تشيلسي الإنجليزي لتحقيق فوز مستحق على فريقه السابق فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء على ملعب “ميتلايف” في نيويورك، ضمن النسخة الجديدة الموسعة للبطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقًا.

ثنائية جواو بيدرو تحسم التأهل

افتتح بيدرو التسجيل للبلوز في الدقيقة 18 من الشوط الأول، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ورفض الاحتفال احترامًا لناديه السابق. ثم عاد في الدقيقة 56 ليضيف الهدف الثاني، مؤكدًا تفوق فريقه وضامنًا بطاقة التأهل إلى النهائي.



تشيلسي ينتظر الفائز من ريال مدريد وسان جيرمان

بهذا الفوز، تأهل تشيلسي إلى نهائي كأس العالم للأندية، منتظرًا الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، والتي ستُقام مساء الأربعاء. وسيلتقي الطرفان في النهائي المرتقب يوم 13 يوليو الجاري على ملعب “ميتلايف”.





تشكيلة الفريقين في نصف النهائي

دخل تشيلسي المباراة بتشكيل مكوّن من:

سانشيز – جوستو، تشالوبه، توسين، كوكوريلا – كايسيدو، إنزو، نكونكو – بالمر، نيتو، جواو بيدرو.





في المقابل، لعب فلومينينسي بـ:

فابيو – جوجا، إيناسيو، تياجو سيلفا، ريني – بيرنال، خيركليز، نوناتو – أرياس، كانو.

مسيرة الفريقين إلى نصف النهائي

كان فلومينينسي قد بلغ نصف النهائي عقب فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1، بينما تأهل تشيلسي بعد تجاوزه بالميراس بالنتيجة ذاتها. ويُعد تشيلسي أول فريق أوروبي يبلغ نهائي البطولة بنظامها الجديد



