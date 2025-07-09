عفت نصار يكشف سبب الخلافات التي اشتعلت في أوضة اللبس داخل الأهلي والزمالك

أشاد عفت نصار نجم الزمالك السابق، بموهبة إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز، متعجبا من عدم الموافقة على احترافه.

وقال نصار في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: إبراهيم عادل موهبة غير عادية ولماذا لم تتم الموافقة على عرض احترافه منذ موسمين وحتى يومنا هذا.

وأضاف: لدينا العديد من اللاعبين أصحاب المواهب والذي يستطيعون اللعب في الدوريات الأوروبية ولابد من تسهيل احترافهم من الأندية لمصلحة منتخب مصر.

وواصل : علينا أن ننظر إلى تجربة المغرب ومشروعها الرائع لدينا أزمة وهو كل لاعب يعرف يباصي بياخد 100 مليون جنيه.

وأكمل: هذا الموسم أسعار اللاعبين فاقت كل الحدود وسيكون هناك مشاكل في أوضة لبس الاهلي والزمالك وبعض الفرق بسبب رواتب اللاعبين.