تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

شهدت أسعار الذهب اليوم تراجعا بعد عدة قفزات متتالية بشكل غير مسبوق، بالتزامن مع تراجع سعر أوقية الذهب عالميا والتي سجلت مستويات تاريخية مطلع الشهر الحالي بلغت 2152 دولارا.

ويبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن، فهو من الأكثر انتشارا والمحبب لدى شريحة كبيرة من المشترين والبائعين.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

وتراجع سعر الذهب في مصر وخاصة سعر الجنيه، فهو الذي يقبل عليه الكثيرون للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله والاستفادة بها، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يوميا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعا ويزن 8 جرامات من عيار 24، ليبدأ من نحو 23,000 جنيه كأقل سعر للبيع ، بعد نحو 23120 جنيها للشراء أمس.

الذهب

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وتراجع سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 ليبدأ اليوم من 2,464 للبيع اليوم بعد 2,477 جنيها للشراء أمس، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء لعض أنواع المشغولات.

ويعتبر هذا السعر بدون أي مصنعية او ضريبة أو دمغة ، ويعد عيار 18 من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج.

سعر الذهب الآن في مصر

في هذا التقرير يقدم موقع صدى البلد تقرير مفصل عن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد في مصر: 3,297 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد : 2,885 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأحد : 2,473 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 14 للشراء: 1,923 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد عيار 24 للبيع: 23,000 جنيها.

الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية

ويبحث الكثير عند الشراء من محلات الصاغة عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة، خصوصا عند شراء عيار 21 الذي يبلغ 2885 جنيها.

وعند حساب سعر المصنعية يتم إضافة بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد يكون بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة الأخرى.

سعر الذهب عالميا

وتراجعت أسعار المعدن بقوة على مدار الساعات الماضية؛، بعدما سجل زيادة ملحوظة ووصلت الأوقية إلى 2,037 دولارا.

وسجل سعر أوقية الذهب في بورصة نيويورك نحو 2,019.79 دولارا بحلول الساعة 01:47 بتوقيت جرنيتش ، فيما كان قد وصل إلى 2152 دولارا للأوقية مطلع الشهر.