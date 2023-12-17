توقيع 3 لاعبين جدد بالقسم الثاني للنادى الزمالك .. تعرف عليهم

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك حصل على توقيع 3 لاعبين من القسم الثاني لتدعيم صفوفه، وهناك مراقبة أيضًا للاعب حسين زيكا لاعب وسط الترسانة، تمهيدًا لضمه.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك نجح في الحصول على توقيع رغبة الثلاثي أحمد ربيع لاعب السكة الحديد، ومحمد عاطف لاعب طنطا، ومحمد سعيد مدافع لافيينا".

وأضاف أمير هشام: "محمد ممدوح لاعب حرس الحدود تحت الانظار بقوة بالإضافة إلى حسين زيكا لاعب وسط الترسانة في الصورة وبقوة خاصةً أن اللاعب ينتهي عقده بنهاية الموسم".